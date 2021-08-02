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Общество2 августа 2021 11:46

В Орле прошел митинг ко Дню воздушно-десантных войск

Десантники почтили память сослуживцев у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле прошел митинг ко Дню воздушно-десантных войск

В Орле прошел митинг ко Дню воздушно-десантных войск

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 2 августа, в России отмечают День воздушно-десантных войск. Памятные мероприятия прошли и в Орле. По традиции десантники собрались почтить память сослуживцев у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе.

Участники митинга почтили память погибших во время несения службы минутой молчания и возложили цветы к монументу. В ходе мероприятия вспомнили имена многих из них.

В Орле прошел митинг ко Дню воздушно-десантных войск

В Орле прошел митинг ко Дню воздушно-десантных войск

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, в Орле память о легендарных десантниках увековечена в сквере Героев-десантников. Здесь установлен бюст Героя Советского Союза – Василия Маргелова. На Бульваре Победы - бюст гвардии лейтенант Александра Рязанцева, посмертно удостоенный высокого звания Героя Российской Федерации.