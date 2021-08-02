В Орле 13-летний мальчик на электросамокате попал под машину

В Орле 13-летний мальчик на электро-самокате попал под машину. Фото Госавтоинспекции по Орловской области

В субботу, 31 июля, в Советском районе Орла под машину попал 13-летний мальчик на электросамокате. Авария произошла в районе четырех часов дня рядом с домом №4 по улице Картукова.

Ребенок выезжал с прилегающей к дому территории, когда по дороге с сторону улицы Героев Пожарных ехал 38-летний водитель «Фольксвагена». Мужчина не смог избежать столкновения.

- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован с места происшествия, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 31 ДТП, среди которых семь с пострадавшими. Ранения получили 10 человек (трое несовершеннолетних).