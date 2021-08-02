Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2021 11:19

“Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” расширяет свои возможности

В июле 2021 года ООО “Кабельный Завод ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” приступил к монтажу новой 3-х слойной экструзионной линии для производства кабеля среднего напряжения
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Теперь, за счет перераспределения производственных мощностей, завод сможет увеличить объем производства не только кабеля среднего, но и низкого напряжения.

Сегодня Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" – это современный производственный комплекс полного цикла: собственное медеплавильное производство, современная испытательная и измерительная база, линия металлопроката и, конечно, более 50 современных линий для производства кабельно-проводниковой продукции.

«Автоматизация, повышение производительности труда, современные технологии – это действительно то, что необходимо внедрять сегодня, чтобы повысить эффективность работы предприятий завтра» - рассказывает председатель Совета Торгово-промышленной палаты Орловской области Сергей Кутенев.

Запуск новой линии позволит сократить сроки производства нескольких марок кабеля до одной недели. Также планируется увеличить объемы производства и снизить сроки по СИПам, доля рынка которых сейчас растет. До конца текущего года завод планирует закупить еще одну медеплавильную печь, которая позволит нарастить темпы переработки на 30 %, до 18 тыс тонн в год.

ООО «Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", стремится и делает все возможное, чтобы Клиенты выбирали его и оставались с ним.