“Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” расширяет свои возможности

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Теперь, за счет перераспределения производственных мощностей, завод сможет увеличить объем производства не только кабеля среднего, но и низкого напряжения.

Сегодня Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" – это современный производственный комплекс полного цикла: собственное медеплавильное производство, современная испытательная и измерительная база, линия металлопроката и, конечно, более 50 современных линий для производства кабельно-проводниковой продукции.

«Автоматизация, повышение производительности труда, современные технологии – это действительно то, что необходимо внедрять сегодня, чтобы повысить эффективность работы предприятий завтра» - рассказывает председатель Совета Торгово-промышленной палаты Орловской области Сергей Кутенев.

Запуск новой линии позволит сократить сроки производства нескольких марок кабеля до одной недели. Также планируется увеличить объемы производства и снизить сроки по СИПам, доля рынка которых сейчас растет. До конца текущего года завод планирует закупить еще одну медеплавильную печь, которая позволит нарастить темпы переработки на 30 %, до 18 тыс тонн в год.

ООО «Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", стремится и делает все возможное, чтобы Клиенты выбирали его и оставались с ним.