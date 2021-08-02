Автомобиль орловчанки обворовали во время ремонта в автосервисе Фото: Архив "КП"

В Орле поездка в автосервис для кузовного ремонта обернулась для 35-летней автоледи похищением катализатора из ее иномарки. Устройство снижающее токсичные выбросы в атмосферу присвоил себе один из механиков.

Воспользовавшись тем, что машина находилась в автосервисе неделю, мужчина с помощью специальных инструментов извлек катализатор, а потом сдал в пункт приема. Орловчанка заметила пропажу только через некоторое время, когда в автомобиле стал гореть индикатор «Проверь двигатель».

Тогда женщина обратилась в другой автосервис, где ей и сказали о недостающем устройстве. К поискам пропажи и похитителя подключилась полиция.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 32-летний сотрудник автосервиса в Северном районе. Мужчина не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию, а также возместил причиненный ущерб, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь орловец стал фигурантом уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».