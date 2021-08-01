После тройного ДТП в Мценске два человека попали в больницу. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В субботу, 31 июля, в Мценске произошло тройное ДТП. На дороге не смогли разминуться три отечественных автомобиля – «Лада Калина», «УАЗ» и «Газель».

Авария случилась в половине второго часа дня на пересечении улиц Ленина и Генерала Горбатова. 50-летний водитель «Калины» столкнулся «УАЗом» под управлением 62-летнего мужчины. Затем легковушка врезалась в «Газель».

На месте аварии работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.

- В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Калина» и водитель «УАЗа» получили телесные повреждения. Госпитализированы, после осмотра отпущены на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Мценске.