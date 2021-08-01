Орловский студент Михаил Акименко стал шестым на Олимпиаде

Сегодня, 1 августа, в Токио прошел финал турнира по прыжкам в высоту среди мужчин на Олимпиаде-2020. Среди участников финала был студент Орловского училища олимпийского резерва Михаил Акименко. 25-летний спортсмен до этого являлся серебряным призером чемпионата мира-2019 и победителем этапа Бриллиантовой лиги в Монако 2021.

Пару дней назад Михаил успешно прошел квалификацию и вышел в финал. Сегодня в битву за олимпийские награды вступило тринадцать спортсменов, в том числе двое представляющих в легкой атлетике Олимпийский комитет России (ROC).

Михаил стартовал с отметки 2,19 метра, успешно покоряя последующие планки. Активная борьба развернулась, начиная с отметки 2,30 метра, эта высота покорилась Акименко со второй попытки.

И вот наступили самые напряженные мгновения соревнований. Семь человек преодолевают отметку - 2,33 метра, среди них и Михаил. А дальше были нервы, Михаил дважды не берет высоту 2,35, он рискует и переносит свою третью попытку на высоту – 2,37. Но, не получается!

Спасибо Михаилу за выступление! Пожелаем ему не останавливаться и достигнуть новых спортивных вершин!