31 июля в Орловскую область прибыло еще 7800 доз вакцины «Спутник Лайт» Фото: Архив "КП"

Сегодня, 31 июля, в Орловскую область прибыла новая партия однокомпонентной вакцины от коронавируса. Регион получил 7800 доз «Спутника Лайт».

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, уже сегодня проступившую вакцину распределят между лечебными учреждениями.

«Спутника Лайт» - это только один укол. Вакцина подходит для тех, кто хочет пройти ревакцинацию. Она подходит тем, у кого с первой вакцинации прошло шесть месяцев и при этом не осталось достаточного количества антител.

Напомним, на минувшей неделе в Орловскую область уже поступало 3000 доз «Спутника Лайт», а также 19440 доз «ЭпиВакКорона» и 6600 доз «Спутник V».

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