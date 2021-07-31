Директора орловской фирмы будут судить за обман иностранных бизнесменов Фото: Архив "КП"

В Орле передают в суд дело о многомиллионном мошенничестве в отношении иностранных бизнесменов. На скамье подсудимым предстоит оказаться директору фирмы «ЗерА» и его заместителю.

По версии следствия, в декабре 2018 года и в январе 2019-го руководство фирмы заключили несколько контрактов на поставку пшеницы, получили предоплату - более 50 миллионов рублей, но до адресата покупка так и не дошла.

- Руководителей коммерческой организации обвиняются в совершении преступления по статье 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Северный районный суд Орла, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.