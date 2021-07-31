В Орле парк Победы успешно прошел приемку работ по благоустройству. Фото: пресс-служба администрации города

Реконструкция парка Победы в Орле подходит к концу. Несмотря на нешуточные споры между горожанами и чиновниками на начальном этапе, работы все-таки успешно завершены. В пятницу, 30 июля, в парке состоялась приемка.

Теперь в парке есть велодорожки, игровые зоны для детей, спортивные и тренажерные площадки, туалет и комната матери и ребенка. Появились здесь и несколько памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

-Сегодня парк Победы успешно прошел приемку. Потрясающее качество, колоссальный масштаб! Это действительно отличается от того, что мы прежде делали в Орле, совершенно иной уровень благоустройства, - заявил мэр Орла Юрий Парахин.

Горожане смогут оценить результат реконструкции уже 5 августа на День города. Парк будет открыт с 16 часов. Торжественное открытие в 18:00.