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Общество30 июля 2021 17:33

Орловец, ограбивший подростка на 50 рублей, предстанет перед судом

Нетрезвый мужчина напугал мальчика угрозами избить
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловец, ограбивший подростка на 50 рублей, предстанет перед судом

Орловец, ограбивший подростка на 50 рублей, предстанет перед судом

Фото: Архив "КП"

В Орле передают в суд дело о нападении на подростка. За ограбление предстоит ответить 31-летнему жителю города. Хотя добыча его была небольшой – всего 50 рублей, дебошир сильно напугал мальчика.

Инцидент произошел днем 7 июля 2021 года на одной из улиц Заводского района. Мужчина изрядно подвыпил и видимо захотел купить добавки. Как раз в это время в поле его зрения оказались два подростка, у одного в руках была 50-рублевая купюра. Это и привлекло внимание пьяного грабителя.

Орловец стал угрожать ребенку избиением, а затем выхватил деньги и убежал. Однако полиция задержала его в кратчайшие сроки.

- Следствием выполнен значительный объем следственных действий - опознание, осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей. Срок предварительного следствия составил 20 суток. Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.