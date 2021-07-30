Орловец, ограбивший подростка на 50 рублей, предстанет перед судом Фото: Архив "КП"

В Орле передают в суд дело о нападении на подростка. За ограбление предстоит ответить 31-летнему жителю города. Хотя добыча его была небольшой – всего 50 рублей, дебошир сильно напугал мальчика.

Инцидент произошел днем 7 июля 2021 года на одной из улиц Заводского района. Мужчина изрядно подвыпил и видимо захотел купить добавки. Как раз в это время в поле его зрения оказались два подростка, у одного в руках была 50-рублевая купюра. Это и привлекло внимание пьяного грабителя.

Орловец стал угрожать ребенку избиением, а затем выхватил деньги и убежал. Однако полиция задержала его в кратчайшие сроки.

- Следствием выполнен значительный объем следственных действий - опознание, осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей. Срок предварительного следствия составил 20 суток. Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.