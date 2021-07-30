Орловец забрался в общежитие к знакомой и украл ноутбук Фото: Архив "КП"

В Ливнах 27-летний мужчина обворовал собственную знакомую. Орловец оставил девушку без ноутбука и с сломанным дверным замком в комнате общежития. Исчезновение техники она заметила только через несколько дней.

После того, как девушка написала заявление в полицию, к поискам воришки подключились оперативники. Вскоре личность воришки удалось установить, также, как и местонахождение похищенного ноутбука.

- Мужчина не стал отрицать свою причастность к совершению противоправного деяния. В настоящее время ноутбук изъят, после проведения необходимых следственных действий он будет возвращен владелице, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь молодой человек стал фигурантом уголовного дела. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.