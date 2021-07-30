Погода в Орле на 31 июля-1 августа: будет жарко и без дождя

Погода в Орле на 31 июля-1 августа 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Грядущие выходные в Орле и области ожидаются жаркими и сухими. Столбики термометров вновь поднимутся выше +30. Публикуем полный прогноз погоды от Росгидрометцентра на 31 июля и 1 августа.

В субботу, 31 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. В дневные часы воздух прогреется до отметки в +30 градусов, ночью +15. Ветер западный со скоростью 4 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

В воскресенье, 1 августа, станет еще жарче. Днем температура достигнет +33 градусов, ночью спадет до +15. Вновь небольшая облачность и без дождя. Ветер сменит направление на юго-западное со скоростью 4 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

Читайте прогноз на нашем сайте.