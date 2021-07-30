На Комсомольской в Орле «Шевроле» сбил пенсионерку

На Комсомольской улице в Орле «Шевроле» сбил пенсионерку. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В четверг, 29 июля, в Заводском районе Орла под машину попала 63-летняя женщина. Инцидент произошел, когда «Шеврале» сдавала назад.

Все случилось в 14:25 часов дня в районе дома №382 по Комсомольской улице. 66-летний водитель иномарки сдавал назад по прилегающей территории к дому территории и не заметил проходившую сзади женщину.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - пояснили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

К счастью, травмы оказались легкими и госпитализации для орловчанки не потребовалось. Женщину отпустили домой.

Отметим, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 18 ДТП, среди которых четыре с пострадавшими. Ранения получили четыре человека (два несовершеннолетних).