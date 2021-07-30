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Происшествия30 июля 2021 14:18

На Комсомольской в Орле «Шевроле» сбил пенсионерку

Водитель иномарки сдавал назад и не заметил женщину
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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На Комсомольской улице в Орле «Шевроле» сбил пенсионерку. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

На Комсомольской улице в Орле «Шевроле» сбил пенсионерку. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В четверг, 29 июля, в Заводском районе Орла под машину попала 63-летняя женщина. Инцидент произошел, когда «Шеврале» сдавала назад.

Все случилось в 14:25 часов дня в районе дома №382 по Комсомольской улице. 66-летний водитель иномарки сдавал назад по прилегающей территории к дому территории и не заметил проходившую сзади женщину.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - пояснили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

К счастью, травмы оказались легкими и госпитализации для орловчанки не потребовалось. Женщину отпустили домой.

Отметим, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 18 ДТП, среди которых четыре с пострадавшими. Ранения получили четыре человека (два несовершеннолетних).