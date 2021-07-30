У орловчанка из квартиры украли почти 19 тысяч евро и 11 тысяч долларов Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла из квартиры местной жительницы украли 18 тысяч 700 евро и 11 тысяч долларов США. Как оказалась, к похищению была причастна ее 40-летняя родственница.

Женщина проникла в чужое жилище, когда хозяйки не было дома. Она сломала замок, проникла в квартиру, нашла валюту и спокойно с ней ушла. Вскоре она обменяла ее на рубли в нескольких банках города. Большую часть денег похитительница успела потратить до того. Как на ее след напали полицейские.

- Остальная часть похищенной суммы была изъята. Фигурантке уголовного дела о краже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.