На объездной Красного моста Орла произошло тройное ДТП с мотоциклистом. Фото: Госавтоинспекция по Орловской области.

В четверг, 29 июля, в Железнодорожном районе Орла на объездной Красного моста произошло тройное ДТП. В аварию попали автоледи, мотоциклист без прав и припаркованная иномарка.

ДТП случилось в 13:30 часов дня. 47-летняя женщина-водитель на «Киа Рио» ехала по улице Фомина и решила перестроить влево. В итоге она сбила 18-летнего мотоциклиста, который ехал попутно ей. Как позже выяснили сотрудники Госавтоинспекциии, водительских прав у молодого человека не было.

От неожиданного удара мотоциклиста занесло в сторону припаркованных на обочине машин. В одну из них – «Ниссан Альмера» он врезался.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Отпущен домой, - сообщает Госавтоинспекция по Орловской области.