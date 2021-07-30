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Здоровье30 июля 2021 12:05

Коронавирус в Орловской области на 30 июля 2021: умерли четыре человека, заболели 82

Темпы выздоровления по-прежнему ниже, чем заражений
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области на 30 июля 2021

Коронавирус в Орловской области на 30 июля 2021

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 30 июля 2021, в Орловской области подтвердились еще 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Судя по всему, темпы выздоровления по-прежнему ниже, чем заражений. За минувшие сутки из больниц по выздоровлению выписались 70 орловцев.

Если говорить о ситуации с коронавирусом за весь период наблюдений, то в регионе зарегистрирован 40 091 случай заражения коронавирусом. Победить заболевание смог 37 831 житель региона.

Статистика смертности пополняется ежедневно. Федеральный оперштаб подтвердил смерть еще четырех орловцев, заболевших коронавирусом. Таким образом, пандемия унесла жизни уже 838 орловцев.