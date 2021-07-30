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Общество30 июля 2021 11:48

В Орле награждали и чествовали железнодорожников

Праздничное действо развернулось прямо на Привокзальной площади города
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле награждали и чествовали железнодорожников. Фото: пресс-служба Правительства области

В Орле награждали и чествовали железнодорожников. Фото: пресс-служба Правительства области

В четверг, 29 июля, накануне профессионального праздника в Орле чествовали железнодорожников. Торжественное действо развернулось прямо на Привокзальной площади города.

Для работников железной дороги организовали музыкальный концерт. Не обошлось и без поздравлений от губернатора Андрея Клычкова. Лучших сотрудников Орловско-Курского отделения Московской железной дороги наградили Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Орловской области и ведомственными наградами.

- Орловские железнодорожники уже не первый год уверенно занимают лидерские позиции среди коллективов Московской железной дороги, - подчеркнул глава региона.

В завершении праздничных мероприятий их участники возложили цветы к памятнику железнодорожникам, внесшим неоценимый вклад в Победы в Великой Отечественной войне.