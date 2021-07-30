В Орле награждали и чествовали железнодорожников. Фото: пресс-служба Правительства области
В четверг, 29 июля, накануне профессионального праздника в Орле чествовали железнодорожников. Торжественное действо развернулось прямо на Привокзальной площади города.
Для работников железной дороги организовали музыкальный концерт. Не обошлось и без поздравлений от губернатора Андрея Клычкова. Лучших сотрудников Орловско-Курского отделения Московской железной дороги наградили Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Орловской области и ведомственными наградами.
- Орловские железнодорожники уже не первый год уверенно занимают лидерские позиции среди коллективов Московской железной дороги, - подчеркнул глава региона.
В завершении праздничных мероприятий их участники возложили цветы к памятнику железнодорожникам, внесшим неоценимый вклад в Победы в Великой Отечественной войне.