В Орле награждали и чествовали железнодорожников. Фото: пресс-служба Правительства области

В четверг, 29 июля, накануне профессионального праздника в Орле чествовали железнодорожников. Торжественное действо развернулось прямо на Привокзальной площади города.

Для работников железной дороги организовали музыкальный концерт. Не обошлось и без поздравлений от губернатора Андрея Клычкова. Лучших сотрудников Орловско-Курского отделения Московской железной дороги наградили Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Орловской области и ведомственными наградами.

- Орловские железнодорожники уже не первый год уверенно занимают лидерские позиции среди коллективов Московской железной дороги, - подчеркнул глава региона.

В завершении праздничных мероприятий их участники возложили цветы к памятнику железнодорожникам, внесшим неоценимый вклад в Победы в Великой Отечественной войне.