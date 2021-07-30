В Мценске пьяный 18-летний водитель врезался в рекламный щит. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

Сегодня, 30 июля, в Мценске ранним утром произошла авария с участием 18-летнего водителя без прав и подшофе. Юноша на «Ауди» угодил в опору рекламного щита.

Инцидент произошел в начале шестого часа утра рядом с домом №196 по улице Тургенева. Пьяный водитель не справился с управлением и протаранил опору. В итоге пострадала его несовершеннолетняя пассажирка.

- Шестнадцатилетняя девушка в результате ДТП получила телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за минувшие сутки в регионе зафиксировано 18 ДТП, среди которых четыре с пострадавшими. Ранения получили четыре человека (два несовершеннолетних).