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Происшествия30 июля 2021 11:04

В Знаменке орловца уличили в выращивании 29 кустов конопли в теплицах

Мужчина готовился снять «урожай» весом почти три килограмма
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Знаменке орловца уличили в выращивании 29 кустов конопли в теплицах

В Знаменке орловца уличили в выращивании 29 кустов конопли в теплицах

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В поселке Знаменка Орловского района местного жителя учили в выращивании конопли. На его участке в теплицах произрастало 29 кустов наркосодержащего растения.

Мужчина готовился снять запрещенный «урожай» весом почти три килограмма. Однако не успел, к нему домой наведались сотрудники полиции. Найденное растение изъяли и отправили на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Там информация о наркотических грядках подтвердилась.

Кроме того, в катонной коробке на дворе у мужчины обнаружили уже переработанное вещество массой 10,9 грамма.

- На ранее судимого 40-летнего орловца возбуждены уголовные дела по статье 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства) и 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Ведется предварительное расследование, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.