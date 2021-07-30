Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2021 10:35

Орловские спасатели на скорость соревновались в подъеме на 17 этаж

Бежать по лестницам многоэтажки пришлось в полном обмундировании весом 30 килограмм
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Орловские спасатели на скорость соревновались в подъеме на 17 этаж дома на улице Осипенко

Орловские спасатели на скорость соревновались в подъеме на 17 этаж дома на улице Осипенко

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В четверг, 28 июля, в Орле сотрудники МЧС устроили необычные соревнования. Пожарные из областного центра, Ливен и Мценска на скорость поднимались по лестницам до 17-этажного жилого дома на улице Осипенко. «Комсомолка» запечатлела зрелищное событие.

Вот такую высоту приходится преодолевать пожарным во время возгораний в многоэтажках

Вот такую высоту приходится преодолевать пожарным во время возгораний в многоэтажках

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Бежать спасателям пришлось в полном обмундировании весом 30 килограмм. Именно столько несет на себе каждый пожарный-газодымозащитник во время реального боевого задания. Смухлевать и проехать пару этажей на лифте здесь невозможно, ведь в случае пожара все здание обесточивается.

На старт. Вминание. Марш!

На старт. Вминание. Марш!

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Во время соревнований участники, добравшись до пятого, затем девятого и тринадцатого этаже, сообщали о своем самочувствии сотрудникам судейского аппарата. По окончании выполнения задания они и проходили медицинский контроль состояния здоровья, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На лифте на 17 этаж не поднимешься, только по лестнице

На лифте на 17 этаж не поднимешься, только по лестнице

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В итоге лучшие командные результаты показали сотрудники 3-й СПЧ по Железнодорожному району Орла. В личном первенстве лучшим стал Алексей Изотов из 1-й ПСЧ по охране Советского района города.

В полной боевой выкладке - 30 килограмм обмундирования

В полной боевой выкладке - 30 килограмм обмундирования

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Глоток чистого воздуха для пожарного - это счастье, особенно после выполнения боевой задачи

Глоток чистого воздуха для пожарного - это счастье, особенно после выполнения боевой задачи

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО