Орловские спасатели на скорость соревновались в подъеме на 17 этаж дома на улице Осипенко Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В четверг, 28 июля, в Орле сотрудники МЧС устроили необычные соревнования. Пожарные из областного центра, Ливен и Мценска на скорость поднимались по лестницам до 17-этажного жилого дома на улице Осипенко. «Комсомолка» запечатлела зрелищное событие.

Вот такую высоту приходится преодолевать пожарным во время возгораний в многоэтажках Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Бежать спасателям пришлось в полном обмундировании весом 30 килограмм. Именно столько несет на себе каждый пожарный-газодымозащитник во время реального боевого задания. Смухлевать и проехать пару этажей на лифте здесь невозможно, ведь в случае пожара все здание обесточивается.

На старт. Вминание. Марш! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Во время соревнований участники, добравшись до пятого, затем девятого и тринадцатого этаже, сообщали о своем самочувствии сотрудникам судейского аппарата. По окончании выполнения задания они и проходили медицинский контроль состояния здоровья, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На лифте на 17 этаж не поднимешься, только по лестнице Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В итоге лучшие командные результаты показали сотрудники 3-й СПЧ по Железнодорожному району Орла. В личном первенстве лучшим стал Алексей Изотов из 1-й ПСЧ по охране Советского района города.

В полной боевой выкладке - 30 килограмм обмундирования Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО