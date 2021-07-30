Рядом с Ахтырским собором Орла столкнулись «Рено» и «ВАЗ». Фото Госавтоинспекции Орловской области

В четверг, 29 июля, в Железнодорожном районе Орла неподалеку от Ахтырского кафедрального собора произошла авария. На дороге не смогли разминуться «Рено» и «ВАЗ».

Инцидент произошел в районе четырех часов дня. 21-летний водитель отечественной легковушки ехал сторону улицы Фомина, но в районе дома №2 по улице 5-го Августа что-то пошло не так. «ВАЗ» протаранил сзади едущий попутно «Рено».

Обе машины существенно пострадали, их ждет серьезный ремонт.

- В результате ДТП 38-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2114» получила телесные повреждения. Отпущена домой, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.