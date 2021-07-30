В Орле 101-летний ветеран войны Абрам Миркин завершил вакцинацию от коронавируса Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На минувшей неделе, 23 июля, ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин сделал вторую прививку от коронавируса и завершил вакцинацию. 101-летний фронтовик чувствует себя отлично. Сообщает издание «ОрелТаймс».

Абрам Израилевич уже готовится к празднованию Дня города и остается завсегдатаем всех патриотических мероприятий Орла. Так, накануне 29 июля он побывал в военно-историческом музее на презентации фильма журналиста Игоря Свеженцева.

Ветеран не унывает, не боится прививок и продолжает вести активный образ жизни.

Отметим, в регионе завершили вакцинацию от коронавируса почти 120 340 человек. Однако далеко не везде орловцы спешат делать прививку. Самые низкие темпы вакцинации наблюдаются в Орле, Ливнах, Глазуновском, Кромском, Новосильском и Болховском районах.