В Орловской области опять горело пшеничное поле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продолжают фиксировать случаи горения сухой травы. Начал распространяться огонь и на вызревшие пшеничные поля. Одно из них загорелось в четверг, 29 июля, в деревне Казинка Должанского района.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть МЧС в районе половины четвертого часа дня. На место выдвинулись сотрудники 19-й пожарно-спасательной части, подоспели к горящему полю и добровольцы. Вскоре пожарные локализовали возгорание и не дали ему распространяться дальше.

Однако часть урожая все-таки успела выгореть.

- В настоящее время устанавливаются причины пожара. Отметим, за сутки по Орловской области было 16 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть из которых на горение сухой травы и мусора, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Напомним, ранее огонь уничтожил поле пшеницы площадью пять гектар и «Камаз» в Орловском районе.