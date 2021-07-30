На День города орловцы смогут увидеть в небе десять воздушных шаров Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

5 августа, в День города, в Орле запланирована большая развлекательная программа. 455-летие областной столицы отметят авиашоу и парадом воздушных шаров. Причем взмыть над городом смогут все желающие.

Сначала над Орлом пролетят десять воздушных шаров, которые горожане смогут наблюдать с разных открытых площадок. Затем воздушные шары приземлятся на территории аэропорта «Южный». Об этом 28 июля сообщил в прямом эфире в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

В аэропорту можно будет заказать прогулку на воздушном шаре. Дети-сироты – бесплатно, а все остальные за отдельную плату.

В этот же день пройдет открытие парка Победы, традиционное возложение цветов. Финалом праздника станет салют на трех площадках города.