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Общество30 июля 2021 9:06

На День города орловцы смогут увидеть в небе десять воздушных шаров

В аэропорту «Южный» организуют катания для всех желающих
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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На День города орловцы смогут увидеть в небе десять воздушных шаров

На День города орловцы смогут увидеть в небе десять воздушных шаров

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

5 августа, в День города, в Орле запланирована большая развлекательная программа. 455-летие областной столицы отметят авиашоу и парадом воздушных шаров. Причем взмыть над городом смогут все желающие.

Сначала над Орлом пролетят десять воздушных шаров, которые горожане смогут наблюдать с разных открытых площадок. Затем воздушные шары приземлятся на территории аэропорта «Южный». Об этом 28 июля сообщил в прямом эфире в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

В аэропорту можно будет заказать прогулку на воздушном шаре. Дети-сироты – бесплатно, а все остальные за отдельную плату.

В этот же день пройдет открытие парка Победы, традиционное возложение цветов. Финалом праздника станет салют на трех площадках города.