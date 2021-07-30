Студент Орловского училища олимпийского резерва Михаил Акименко поборется за олимпийскую медаль

Михаил Акименко поборется за олимпийскую медаль

Ночью по московскому времени, 30 июля, на Летних играх в Токио состоялась квалификация в прыжках в высоту. В этом виде спорта нашу страну представил студент второго курса Орловского училища олимпийского резерва Михаил Акименко.

Сегодня Акименко покорилась высота 2,28 метра, это отличный результат, позволяющий выступить в финале и побороться за олимпийскую награду.

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Напомним, Михаил вошел в число десяти спортсменов, представляющих в легкой атлетике Олимпийский комитет России (ROC). Он подошел к главным соревнованиям в отличной форме, выиграв в июле этап Бриллиантовой лиги в Монако. На тех соревнованиях орловскому студенту покорилась высота 2,32 метра. Спортсмен специально готовился, чтобы пик формы пришелся на Олимпиаду.

- В училище олимпийского резерва за Михаила все болеют. Желаю ему на играх в Токио услышать после своего выступления, фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского! – говорит Александр Кононов, замдиректора Орловского училища олимпийского резерва.

Финал соревнований в прыжках в высоту состоится 1 августа.

ЗНАЙ!

Михаил Акименко – 25 лет. Мастер спорта международного класса. Родной город - Прохладный (Кабардино-Балкарская Республика).