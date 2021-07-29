В Орловской области снимут ограничения с детских комнат в местах свободных от COVID-19 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 29 июля, оперштаб Орловской области принял решение о разрешении на работу детских комнат в кафе, ресторанах и торговых центрах со 2 августа. Правда, лишь при одном условие – организация должна иметь статус свободной (защищенной) от COVID-19.

Сейчас в регионе начитывается чуть более 40 кафе и торговых центров, где персонал полностью вакцинировался или имеет подверженные антитела.

- Статус свободной от CОVID-19 организации можно получить, если 100% сотрудников предприятия вакцинированы от коронавируса, либо имеют антитела или противопоказания к прививке, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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