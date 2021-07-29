Под Орлом в тройном ДТП пострадали три человека. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В среду, 28 июля, на 2021 километре автодороге «Калуга – Орел» произошла авария. В итоге травмы получили три человека.

Инцидент случился в районе 12 часов дня. 27-летняя девушка-водитель «Фольксвагена» ехала со стороны Орла и решила повернуть налево. Однако при этом, как сообщает Госавтоинспекция, она создала помеху для «Лады Ларгус».

В итоге 39-летний водитель отечественного автомобиля врезался в попутную машину – «Опель».

- В результате ДТП водитель «Лады Ларгус» и 62-летний водитель и 36-летний пассажир «Опеля» получили телесные повреждения, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.