По нацпроекту «Культура» в Орловской области хотят отремонтировать пять сельских ДК и пять школ искусств

В Орловской области в 2022 году намечен ремонт пять сельских ДК и пять школ искусств в районах, а также реконструкцию музее и библиотек. Средства в объеме более 137 миллионов рублей на ремонт планируют привлечь по нацпроекту «Культура» из федерального бюджета.

Согласно информации, озвученной 29 июля на совещании губернатора с главами муниципальных образований, заявки на ремонт учреждений культуры уже направлены в Министерство культуры РФ.

На капитальный ремонт в 2022 году претендуют следующие сельские ДК: Речицкий (Ливенский район), Моховский (Залегощенский район), Алябьевский (Мценский район) и Верховский ДК. Кроме того, планируется строительство сельского дома культуры в селе Бакланово Орловского района. На эти нужны регион планирует привлечь 83,8 миллиона рублей из федерального бюджета.

Еще около 17,3 миллиона рублей необходимо на ремонт детских школ в Малоархангельске, Мценске, Сосково, Отраде, Орловском районе.

- В рамках нацпроекта «Культура» также планируется создание модельных муниципальных библиотек, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев и их оснащение новым современным оборудованием, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.