В Орле за полгода произошло 238 краж в общественных местах Фото: Архив "КП"

В Орле и области отмечают снижение числа преступлений в общественных местах на 6,1%. Однако кражи все-таки не редкость в облцентре: за полгода зафиксировали 238 случая хищений вне дома.

Одна из последних краж в Орле произошла в магазине и связана с перфоратором. Строительным инструментом за девять тысяч рублей заинтересовался 39-летний ранее судимый житель города. Однако покупать его он не стал, просто взял с витрины и унес.

- Личность гражданина, совершившего хищение, была установлена. Им оказался неоднократно судимый орловец. В его отношении возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили «КП» пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Полицейские напоминают жителям Орла и области о бдительности во время пребывания в общественных местах. Не стоит оставлять вещи без присмотра, а клиентов магазина без внимания.