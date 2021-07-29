На ремонт дорог в Заводском районе Орла выделят 100 миллионов рублей дополнительно Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орел дополнительно получит из областного бюджета 100 миллионов рублей на ремонт дорог в Заводском районе. Средства выделили на приведение в порядок дорог в Зареченском микрорайоне (улица Алроса), на Ботанике и в 909 квартале.

Губернатор Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях 28 июля пояснил, что здесь складывается непростая ситуация. Поэтому на них выделены средства.

Напомним, в Зареченском микрорайоне также начнут оборудовать выезд от улицы Зеленина до улицы Царев Брод. О ситуации с пробками и разбитыми дорогами здесь неоднократно жаловались местные жители.