В Змиевке Орловской области не успеют к 1 сентября отремонтировать школу Фото: Архив "КП"

В Орловской области началась подготовка школ к новому учебному году. Однако не везде все проходит гладко. Так, в поселке Змиевка (центр Свердловского района) в школе затягивается ремонт, подрядчик не справляется с контрактом.

Как сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях 28 июля, с подрядчиком будут расторгать контракт из-за того, что он не справляется с приведением в порядок внутренних помещений здания и спортзала.

- Придется переносить открытие школы. Детей переведем в соседнюю школу рядом. Будем возить их на автобусе, - рассказал Андрей Клычков.

Отметим, по информации Правительства Орловской области со ссылкой на Роспотребнадзор, 343 школы получили 424 предписания об устранении нарушений, 58% из них уже выполнены.