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Происшествия29 июля 2021 13:33

В Северном районе Орла столкнулись «Камаз» и «Шкода»

Травмы получила 28-летняя пассажирка иномарки
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Северном районе Орла столкнулись «Камаз» и «Шкода». Фото Госавтоинспекции по Орловской области

В Северном районе Орла столкнулись «Камаз» и «Шкода». Фото Госавтоинспекции по Орловской области

В среду, 28 июля, в Северном районе Орла на дороге не смогли разминуться «Камаз» и «Шкода». Результатом стали повреждения авто и травмы у пассажирки легковушки.

Инцидент произошел в районе половины четвертого часа дня неподалеку от дома №105 по Раздольной улице. 24-летний водитель большегруза ехал в сторону Рощинской улице. В это же время попутно в прямом направлении ехала иномарка с 35-летним водителем за рулем. Избежать столкновения не удалось.

- В результате ДТП 28-летняя пассажирка «Шкоды Рапид» получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась. Отпущена домой, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.