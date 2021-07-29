В Железнодорожном районе Орла осыпается штукатурка путепровода. Фото: ОНФ Орловской области

В Орле общественники начали бить тревогу из-за осыпающейся штукатурки путепровода в Железнодорожном районе. Еще год назад здесь произошло ЧП - бетона с балки упал и пробил крышу проезжающей машины, но ситуация не изменилась.

Сейчас, как сообщают активисты Общероссийского народного фронта в Орловской области, жители города активно жалуются на проблему с осыпающейся штукатуркой и в целом на неудовлетворительное состояние опорных стен путепровода.

- Мы обратились к руководству Орловско-Курского территориального управления Московской железной дороги с предложением принять необходимые меры для приведения путепровода в нормативное состояние. Если сейчас не провести ремонт, то ситуация может усугубиться. Поэтому откладывать ремонт нельзя, – пояснил Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области.