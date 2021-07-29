Под Орлом водителя «Фольксвагена» госпитализировали после опрокидывания в кювет

Под Орлом водителя «Фольксвагена» госпитализировали после съезда машины в кювет. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В среду, 28 июля, на 21 километре автодороги «Орел – Знаменское» произошла авария. Водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет.

Все произошло в районе девяти часов вечера. 57-летний мужчина ехал со стороны Орла в направлении села Знаменское. Сначала иномарка съехала с дороги, а затем опрокинулась. Автомобиль сильно смяло.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован с места происшествия, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Отметим, по данным ведомства, за семь месяцев 2021 года в регионе было зарегистрировано 53 ДТП, связанных со съездом машин с дороги и последующим опрокидыванием. В результате всех этих аварий погибли три человека, еще 72 - получили ранения.