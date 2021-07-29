Коронавирус в Орловской области на 29 июля 2021: умерли пять человек

Коронавирус в Орловской области на 29 июля 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области от коронавируса скончались еще пять человек. У всех заболевание было подтверждено лабораторно. Такие данные сегодня, 29 июля 2021, приводит федеральный оперативный штаб. Таким образом, за весь период наблюдений пандемия унесли жизни 834 орловцев.

За минувшие сутки было зафиксировано 86 новых случаев заражения коронавирусом. При этом регион перешагнул психологический рубеж в сорок тысяч зараженных. Количество заболевших за весь период составляет сейчас 40 009.

Смог излечиться от коронавируса 37 761 житель Орловской области. Накануне из больниц и амбулаторного лечения выписался 71 пациент.