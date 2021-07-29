Андрей Клычков о ситуации с Красным мостом в Орле: «Изменения не делаются за день»

Андрей Клычков о ситуации с Красным мостом в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В среду, 28 июля, в Орле вновь подняли ситуацию с реконструкцией Красного моста. Проблему обсуждали на заседании горсовета. Высказался по этому поводу и губернатор Андрей Клычков.

В вечернем прямом эфире глава Орловской области попытался убедить горожан, что все в порядке. Подрядчик обещает успеть в срок, но пока еще идет утверждение изменений в проектно-сметной документации.

- Когда вскрыли мост, ширина мостовых сооружений не соответствовала проектно-сметной документации. Там дошли до пятнадцатого века, все, что нашли пришлось вносить в проект. Изменения, к сожалению, не делаются за один день, - заявил Андрей Клычков.

По словам губернатора, работы должны начаться уже в самое ближайшее время.