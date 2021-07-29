Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2021 11:18

Андрей Клычков о ситуации с Красным мостом в Орле: «Изменения не делаются за день»

Переправа через Оку закрыта уже полгода, но активных работ на ней по-прежнему нет
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Андрей Клычков о ситуации с Красным мостом в Орле

Андрей Клычков о ситуации с Красным мостом в Орле

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В среду, 28 июля, в Орле вновь подняли ситуацию с реконструкцией Красного моста. Проблему обсуждали на заседании горсовета. Высказался по этому поводу и губернатор Андрей Клычков.

В вечернем прямом эфире глава Орловской области попытался убедить горожан, что все в порядке. Подрядчик обещает успеть в срок, но пока еще идет утверждение изменений в проектно-сметной документации.

- Когда вскрыли мост, ширина мостовых сооружений не соответствовала проектно-сметной документации. Там дошли до пятнадцатого века, все, что нашли пришлось вносить в проект. Изменения, к сожалению, не делаются за один день, - заявил Андрей Клычков.

По словам губернатора, работы должны начаться уже в самое ближайшее время.