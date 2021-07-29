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Общество29 июля 2021 10:55

В Орле главу Заводского района отправили в отставку после проверки территорий

Андрей Клычков: «То, что я увидел, не выдерживает никакой критики»
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле главу Заводского района отправили в отставку после проверки территорий

В Орле главу Заводского района отправили в отставку после проверки территорий

Фото: Архив "КП"

В среду, 28 июля, стало известно, что территориальное управление города Орла в Заводском районе осталось без руководителя. Сергея Седова отправили в отставку после проверки общественных территорий.

Об этом сообщил в прямом эфире в соцсетях губернатор Андрей Клычков. По словам главы региона, такое решение было принято после того, как он вместе с мэром Юрием Парахиным совершал объезд района и немного свернул с намеченного ранее маршрута.

- Пришлось расстаться с руководителем района. То, что я увидел не выдерживает критики, - пояснил губернатор Андрей Клычков.