В Орле главу Заводского района отправили в отставку после проверки территорий Фото: Архив "КП"

В среду, 28 июля, стало известно, что территориальное управление города Орла в Заводском районе осталось без руководителя. Сергея Седова отправили в отставку после проверки общественных территорий.

Об этом сообщил в прямом эфире в соцсетях губернатор Андрей Клычков. По словам главы региона, такое решение было принято после того, как он вместе с мэром Юрием Парахиным совершал объезд района и немного свернул с намеченного ранее маршрута.

- Пришлось расстаться с руководителем района. То, что я увидел не выдерживает критики, - пояснил губернатор Андрей Клычков.