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Общество29 июля 2021 10:31

Орловские больницы получили ключи от 37 автомобилей

Символическая церемония прошла перед областной администрацией
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловские больницы получили ключи 37 автомобилей. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Орловские больницы получили ключи 37 автомобилей. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Сегодня, 29 июля, возле администрации Орловской области состоялась торжественная церемония вручению ключей от автомобилей для орловских больниц и поликлиник. Они получили 37 новых машин.

Как сообщил губернатор Андрей Клычков, в ближайшее время два новых автомобиля марки «УАЗ» также закупят для ЦРБ Болховского и Должанского района.

- Новые автомобили помогут создать более комфортные условия для транспортировки пациентов и значительно облегчат работу медицинских сотрудников. Работа автотранспорта в первичном звене здравоохранения уже показала свою высокую эффективность, решая первоочередные задачи работы с населением, - написал у себя в соцсетях губернатор Андрей Клычков.