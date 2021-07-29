В Заводском районе Орла юный водитель «ВАЗа» сбил девушку

Рядом с автовокзалом Орла юный водитель «ВАЗа» сбил девушку. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В среду, 28 июля, в Заводском районе Орла произошла авария с участием пешехода. На Комсомольской улице 19-летний водитель «ВАЗа» сбил девушку.

ДТП случилось в начала одиннадцатого часа вечера. Юноша на отечественной легковушке ехал со стороны Карачевского переулка и в районе дома №31 по Комсомольской улице сбил пешехода. 27-летняя девушка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Удар оказался такой силы, что орловчанке понадобилась госпитализация.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована с места аварии, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.