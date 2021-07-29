Житель Орла, напавший на мать с ножом, предстанет перед судом Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанет 33-летний житель города, напавший с ножом на родную мать. Мужчине инкриминируют уголовную статью о причинение тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в марте 2021 года. Изрядно подвыпив, орловец поругался со своей 63-летней мамой. Вскоре словесный конфликт перерос в поножовщину. Мужчина схватил нож и нанес им шесть ударов по руку, лицу, живот и грудь близкой родственницы.

- Следователем выполнен значительный объем следственных действий - осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.