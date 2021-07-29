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Экономика29 июля 2021 9:23

Орловская область стала одним из регионов-лидеров по темпам роста доходов местных бюджетов

Официальный рейтинг подготовил Минфин России
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Андрей Клычков о рейтингах Минфина

Андрей Клычков о рейтингах Минфина

Фото: Архив "КП"

В среду, 28 июля, губернатор Орловской области Андрей Клычков провел очередной прямой эфир в соцсетях. Один из основных тем его выступления стало финансовое положение дел в регионе.

Губернатор сообщил – Орловская область вошла в число лидеров рейтинга Минфина России по темпам роста доходов местных бюджетов и ТОП-10 по инициативным платежам 2020 года («Народный бюджет»).

- Кроме того, мы попали в рейтинг регионов, где бизнес преодолел последствия кризиса. У нас, к сожалению, 2,3% предприятий были ликвидированы в течение 2020 года, - рассказал Андрей Клычков.