В Орловской области свободно около 3800 слотов для записи на вакцинацию

В Орловской области доступно около 3800 слотов для записи на вакцинацию Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса. В настоящее время в регионе свободными остается около 3800 слотов для записи на прививку.

По данным озвученным губернатором Андреем Клычковым в прямом эфире 28 июля, между медицинскими организациями распределено за последние дни 185 638 доз вакцины четырех видов: «Гам-Ковид-Вак», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

-По вакцинации на сегодняшний день проблем нет. Все технические вопросы стараемся решать в рабочем режиме, по максимуму мониторим ситуацию, - сообщил Андрей Клычков.

В Орловской области действуют 28 пунктов вакцинации от коронавируса на базе медицинских организаций. Без предварительной записи можно сделать прививку можно в четырех поликлиниках Орла и в ТМК «Гринн».

Напомним, сегодня в Орле работают два мобильных пункта вакцинации в Железнодорожном и Заводском районах – на Привокзальной улице,1 (ДК Железнодорожников) и Карачевское шоссе,94 (ТЦ «Европа»).