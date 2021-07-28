В Орле спецназ Росгвардии провел оперативно-стратегические учения. Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии

В Орле состоялись оперативно-стратегические учения спецназовцев «Заслон - 2021». На войсковом стрельбище сотрудники СОБРа и ОМОНа Росгвардии отрабатывали действия в условиях, близким к боевым.

В Орле спецназ Росгвардии провел оперативно-стратегические учения. Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии

Спецназовцы выполняли задачи обеспечению безопасности мирных граждан при освобождении условных заложников, а также по поиску и нейтрализации вооруженных преступников.

- В реальных боевых условиях каждая спецоперация уникальна, предугадать ее развитие сложно. Практические тренировки позволяют моделировать ситуации с поступлением новых «вводных». В ходе таких занятий недавно поступившие на службу сотрудники быстрее адаптируются к особенностям служебной деятельности, а опытные сотрудники получают возможность поделиться навыками с коллегами, - отметил полковник полиции Игорь Баранов, начальник Управления Росгвардии по Орловской области.

В Орле спецназ Росгвардии провел оперативно-стратегические учения. Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии

Оперативно-стратегическое учение «Заслон - 2021» проходит с 12 по 30 июля в нескольких регионах страны.