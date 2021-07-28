В Орле перестанут вакцинировать от коронавируса в поликлиники №3 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле прекратят вакцинацию от коронавируса в поликлинике №3. Прививочный пункт закроется здесь с 10 августа.

Напомним, ранее горожане массово жаловались на гигантские очереди на прививку в этой поликлинике. Ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Клычков, пояснивший, что очереди возникли из пациентов, делающим анализы и тех, кто пришел на вакцинацию.

Глава пообещал решить проблему и дать распоряжение по открытию дополнительного прививочного кабинета. Однако теперь пункт вакцинации вообще переезжает.

- Чтобы разграничить потоки пациентов, процедуру будут проводить в филиале №1 на улице Комсомольской, 245 - здесь откроется Центр вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщил сегодня, 28 июля, региональный оперштаб.

Записаться на прививку можно через портал Госуслуг или по телефону 8(4862) 43-03-02 до 16:00.