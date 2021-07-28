В Орле застройщик предстанет перед судом за хищение денег 253 дольщиков Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанет директор ООО «Регионстрой», застройщик так и не обеспечивший своих клиентов обещанными квартирами. Руководителя организации обвиняют в многомиллионных хищениях.

С июня 2016 года по февраль 2019-го застройщик заключал договора на долевое строительство двух многоквартирных домов. В итоге от его действий пострадало 253 дольщика, которые до пор не получили свои квартиры.

- По версии следствия, директор ООО «Регионстрой» не намеревался исполнять взятые на себя обязательства. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 350 миллионов рублей. Гражданин обвиняется в совершении преступления по статье 159 УК РФ (мошенничество), - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Уголовное дело рассмотрят по существу в Заводском районном суде города Орла.