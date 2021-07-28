Администрация Орла огласила изменения в движении транспорта на День города

Администрация Орла утвердила изменения в движении транспорта на День города Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На День города в Орле произойдут изменения в движении транспорта. На ряде улиц временно будет запрещен проезд, общественный транспорт также будет курсировать по-новому.

Так, с 10.30 до 12.30 часов будет запрещено движение в районе Сквера танкистов - по улице Пушкина на участке от Красного моста до пересечения с 4-ой Курской, а также по Московской улицы от Красного моста до пересечения с улицей Революции и на площади Мира от Московской до Пушкина.

Автобусы, которые едут в сторону Заводского района, в этот период будут двигаться, осуществляя поворот с Московской на Новосильский переулок, улицу 3-я Курская, 5 Августа и далее по маршруту.

Автобусы маршрута № 3т «Ул. Пушкина - Универмаг» будут следовать по улице Пушкина только до пересечения с улицей 4-ой Курской.

- Все городские перевозчики будут работать до 23 часов. При этом вечером количество машин на всех маршрутах останется таким же, как и днем, - сообщает пресс-служба администрации Орла.