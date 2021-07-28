На Орловскую область надвигаются дожди с грозами, град и сильный ветер Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области ожидается изменение погоды. По прогнозам синоптиков, на регион надвигаются дожди с грозами, град и сильный ветер.

Стихия даст о себе знать уже вечером 28 июля. С 21 часа сегодняшнего дня до 21 часа 29 июля в Орловской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью местами и днем повсеместно кратковременные дожди грозами, в отдельных районах возможен град.

Ветер западный со скорость от 5 до 10 м/с, днем при грозах местами порывы до 18 м/с.

- В Орле облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью от +16 до +18°, днем от +29 до +31 градуса, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.