Мэр Орла показал, как идет реконструкция площади Маршала Жукова

Реконструкция площади Маршала Жукова в Орле. Фото: https://vk.com/parakhin_yuri
В Орле продолжается стартовавшая неделю назад реконструкция площади Маршала Жукова. Территорию уже обнесли глухим забором, на объекте трудятся строители.
Реконструкция площади Маршала Жукова в Орле. Фото: https://vk.com/parakhin_yuri
Мэр Орла Юрий Парахин решил поделиться со своими подписчиками в соцсетях свежими фотографии и рассказать, как продвигается работа по благоустройству площади Маршала Жукова.
Реконструкция площади Маршала Жукова в Орле. Фото: https://vk.com/parakhin_yuri
По словам главы городской администрации, подрядчик демонтировал почти половину асфальтового покрытия – снято уже 1 840 квадратных метров. Сейчас рабочие занимаются корчевкой старых и установкой новых бордюров, а также делают траншею под ливневку и основания под колодцы. На завершающей стадии демонтаж аварийных деревьев.
Реконструкция площади Маршала Жукова в Орле. Фото: https://vk.com/parakhin_yuri
- Работы идут полным ходом и завершатся к началу зимы. По итогу мы получим сквер с бюстом Маршала Советского Союза в центре и около 200 машиномест для посетителей стадиона им. Ленина, - сообщил Юрий Парахин.
Реконструкция площади Маршала Жукова в Орле. Фото: https://vk.com/parakhin_yuri
Напомним, работы должны завершиться в ноябре 2021 года.