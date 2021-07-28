Орловец потратил с чужой банковской карты 4500 рублей и попал под статью Фото: Архив "КП"

Житель Орла стал фигурантом уголовного дела о краже из-за трат с чужой банковской карты. 40-летний мужчина из Советского района города случайно нашел на улице чужую бесконтактную карту и пошел отовариваться по магазинам.

Когда владелица платежного средства поняла, что потеряла карту, незнакомец уже успел потратить с ее банковского счета 4500 рублей. Орловчанке стали приходит сообщения о списании денег в супермаркетах и она обратилась в полицию.

Вскоре оперативники установили личность похитителя.

- Мужчина не стал отрицать свою причастность к трате денег с чужого счета, а также выразил намерение возместить ущерб потерпевшей. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.