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Общество28 июля 2021 12:58

В Орле предприятие оштрафовали за высокую температуру в мясном цеху

Руководству организации предстоит заплатить 50 тысяч рублей
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле предприятие оштрафовали за высокую температуру в мясном цеху

В Орле предприятие оштрафовали за высокую температуру в мясном цеху

Фото: Архив "КП"

На мясоперерабатывающем предприятии в Орле нашли нарушение техрегламентов. Один из них – по уровню температуре в цеху для приготовления мясных полуфабрикатов из птицы и свинины. Теперь руководству организации предстоит заплатить штраф 50 тысяч рублей.

По информации Россельхознадзора, во время внеплановой проверки было установлено, что в мясном цеху температура воздуха составила + 20 градусов при норме не более + 12.

Кроме того, специалисты отметили, что на производстве имеются факты пересечения потоков готовой продукции и сырья, а пол в помещениях имеет сколы плитки и выбоины, что препятствует качественной дезинфекции.

- С целью устранения выявленных нарушений выдано предписание, по истечению срока которого будет осуществлена повторная проверка, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской области.