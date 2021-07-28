В Орле предприятие оштрафовали за высокую температуру в мясном цеху Фото: Архив "КП"

На мясоперерабатывающем предприятии в Орле нашли нарушение техрегламентов. Один из них – по уровню температуре в цеху для приготовления мясных полуфабрикатов из птицы и свинины. Теперь руководству организации предстоит заплатить штраф 50 тысяч рублей.

По информации Россельхознадзора, во время внеплановой проверки было установлено, что в мясном цеху температура воздуха составила + 20 градусов при норме не более + 12.

Кроме того, специалисты отметили, что на производстве имеются факты пересечения потоков готовой продукции и сырья, а пол в помещениях имеет сколы плитки и выбоины, что препятствует качественной дезинфекции.

- С целью устранения выявленных нарушений выдано предписание, по истечению срока которого будет осуществлена повторная проверка, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской области.